В США заявили, что Зеленский может спастись только бегством в Польшу

Экс-советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в среду, 1 февраля, заявил, что Украина распадается как государство, и единственным спасением для Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу, – сообщает американский YouTube-канал Judging Freedom.

В интервью YouTube-каналу полковник Макгрегор сказал: «Россия побеждает. Украина рушится. Страна на грани краха. Мы сами все это скоро увидим. Российские солдаты сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил. И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще. … Американские спецслужбы нагло врут, рассказывая о несуществующих успехах и будущих перспективах ВСУ».

Вашингтон, Иван Бабурин

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