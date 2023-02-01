Пресс-служба ЧВК «Вагнер» вечером в среду, 1 февраля, сообщила, что Россия в ДНР взяла под контроль село Сакко и Ванцетти.

В опубликованном сообщении в Telegram-канале пресс-службы Евгения Пригожина говорится: «Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». На фотографии – единственный уцелевший дом в Сакко и Ванцетти».

Следует отметить, что село Сакко и Ванцетти находится в нескольких километрах к северо-западу от Соледара, который был взят под контроль российскими силами 12 января.

Донецк, Иван Бабурин

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