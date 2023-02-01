Украина и ЕС будут делить российские замороженные Западом миллиарды на саммите в Киеве

Высокопоставленный чиновник Евросоюза в Брюсселе среду, 1 февраля, заявил, что на саммите ЕС-Украина 3 февраля в Киеве будет обсуждаться перспектива использования российских активов, замороженных Западом, – сообщают СМИ.
Представитель ЕС на условии анонимности сообщил представителям СМИ: «Некоторые оценивают замороженные российские авуары в $300 млрд. Нужно посмотреть, как мы можем их использовать в рамках восстановления Украины. Восстановление Украины входит в число основных тем для обсуждения на саммите, который, по предварительному объявлению, состоится в Киеве».
Брюссель, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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