Президент Чехии заявил, что будет выступать за вхождение Украины в НАТО и ЕС

Избранный новый президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна в будущем войти в состав НАТО и в Евросоюз, – пишет в среду, 1 февраля, чешская газета Blesk.

В интервью изданию Павел сказал: «Мое мнение такое, что Украина в будущем должна входить в состав, как НАТО, так и Евросоюза. Я намерен принять участие в предстоящем саммите НАТО, где обязательно буду выступать за принятие Украины в альянс».

«Также я запланировал поездку в Словакию, которая станет первой за пределы Чехии в должности президента. После, совместно с президентом Словакии мы поедем на Украину с целью выражения своей поддержки», – сказал новый президент Чешской республики.

Прага, Иван Бабурин

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