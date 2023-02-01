США выступают за расширение состава Совбеза ООН ради снижения влияния России

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в среду, 1 февраля, заявила, что количество членов Совета Безопасности ООН необходимо увеличить для снижения на него влияния России, заявила Bloomberg

В интервью агентству американский политик сказала: «Работа Совбеза ООН практически остановилась по вопросам Украины, Ирана и другим темам, из-за полярного мнения государств с правом вето. Кроме того, в течение прошлого года Россия и Китай блокировали любые усилия по привлечению КНДР к ответственности. Отношения между постоянными членами совета напряженные. Мы должны найти решение. Пришло время реформ».

Напомним, что в состав Совета Безопасности ООН входят пять государств-постоянных членов, обладающих правом вето: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Также в Совбез входят десять временных членов, избираемых на двухлетний срок. В настоящее время непостоянными членами Совета являются Япония, Бразилия, Швейцария, Албания, ОАЭ, Эквадор, Габон, Гана, Мальта и Мозамбик.



Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»