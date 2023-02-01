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NewDayNews.ru

Четверг, 2 февраля 2023, 00:06 мск

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Бывший британский премьер призвал Атлантический совет не бояться применения Путиным ядерного оружия

Джонсон на Украине. Фото: администрация Зеленского

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон на заседании в Американском аналитическом центре «Атлантический совет» в среду, 1 февраля, заявил, что Путин не применит ядерного оружия, потому что боится лишиться поддержки Китая, – сообщают СМИ.

В ходе выступления британский экс-премьер сказал: «Он (Путин, – прим.ред.) не применит ядерное оружие, потому что это мгновенно погасит последний огонек китайской поддержки. Это лишит его каждого из мировых избирателей от Индии, Африки до Латинской Америки.

«Он напугает свой собственный народ, который будет жить в страхе из-за последствий. Он погрузит Россию в такую криогенную заморозку экономической изоляции, что нынешний режим санкций покажется благом», – заявил Джонсон.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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