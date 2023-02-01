Антонов: «России нужны железобетонные» гарантии безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов в среду, 1 января, заявил, что России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США пока не готовы к диалогу, – сообщает Первый канал.

Российский дипломат в программе «Большая игра» сказал: «Предпосылкой для такого разговора (по гарантиям безопасности – ред.) должен быть отказ от антироссийской политики, признание наших национальных интересов и обеспечение надежных, железобетонных гарантий безопасности для нашего государства. Как мы видим, пока американцы к такому разговору с нами не готовы. …Нам твердят на каждом углу здесь, что разговор как прежде не получится. Кстати говоря, забывают только одно: мы его и не хотим. Мы готовы лишь к равноправному взаимоуважительному разговору с американцами, настроены решать вместе международные проблемы как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы».

Также российский посол заявил, что США не настроены на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

«Сегодня американцы однозначно говорят, что останавливаться нельзя, надо идти вперед, надо и дальше шпиговать украинскую армию различными вооружениями. Причем речь идет сегодня, как мне кажется, о поддержании контролируемого накала в военных действиях на украинской территории. … Американцы, я думаю, прекрасно понимают, что им не удастся победить, используя лишь оружие и при помощи пушечного мяса в виде украинских военнослужащих. Администрацию президента США Джо Байдена не интересует Украина как таковая и ее народ. Их интересует лишь одна задача – все больше и больше создавать проблем для российских Вооруженных сил, чтобы не допустить победы России. Этот фактор будет активно использоваться в предвыборной гонке», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»