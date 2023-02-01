США выразили готовность допустить российских инспекторов на объекты в рамках договора ДНСВ

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге в среду, 1 февраля, заявил, что Соединенные Штаты готовы принять российских инспекторов на своих объектах в рамках выполнения Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Пател сказал: «Существует очевидная возможность для возвращения к выполнению договора. То, что необходимо предпринять России, – это допустить инспекционную деятельность на своей территории. Ничего не препятствует российским инспекторам отправиться в США и провести инспекцию».

Следует отметить, что ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва безукоризненно соблюдает ДСНВ на протяжении всех лет в отличие от США.

«Ответственность за эскалацию ситуации вокруг договора полностью лежит на Соединенных Штатах», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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