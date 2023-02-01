Эрдоган: Поставки танков на Украину выгодны только «оружейным баронам»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 1 февраля, заявил, что поставки странами Запада вооружений Киеву, включая танки выгодны только «оружейным баронам» и не приведут к решению конфликта на Украине, – сообщает телеканал TRT

В интервью телеканалу Эрдоган сказал: «Поставки странами Запада вооружений, включая танки, Киеву не приведут к решению конфликта на Украине. Все это рискованно и особенно выгодно только для оружейных баронов. Мы рассчитываем, что западные государства поддержат наши призывы к переговорам между Украиной и Россией».

«А вот предпринимаемые Турцией действия для решения конфликта и достигнутые успехи способствуеют установлению мира во всем мире. Анкара участвовала в заключении сделки по экспорту украинского зерна, переговорах по обмену пленными и безопасности Запорожской атомной станции, готова и дальше выступать посредником в диалоге. Если бы я потерял надежду на мир, зерновой коридор не открылся бы, не было бы обмена пленными», – заявил турецкий лидер.

Анкара, Иван Бабурин

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