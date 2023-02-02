Кадырова хотят официально наделить титулом «отец народа»

Парламент Чечни предложил внести изменения в Конституцию республики и дополнить должность главы региона Рамзана Кадырова титулом «Мекхан Да» или «отец народа». Текст соответствующих поправок опубликован на сайте парламента ЧР.

Дословно словосочение «Мехкан Да» переводится как «отец страны», но используются в значении «отец народа».

Авторами инициативы выступили 20 депутатов, в том числе спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

«Абзац первый (в статье 63 – прим. ред.) после слов «Глава Чеченской Республики» дополнить словами «(Мехкан Да)» – говорится в документе. В результате этот абзац в Конституции Чечни будет выглядеть следующим образом: «Высшим должностным лицом Чеченской Республики является Глава Чеченской Республики (Мехкан Да), который возглавляет исполнительную власть Чеченской Республики и вправе возглавить высший исполнительный орган государственной власти Чеченской Республики – Правительство Чеченской Республики.»

Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает главам российских регионов именовать себя президентами.

Первым из региональных руководителей от «президентского» титула отказался Кадыров в 2010 году.

Грозный, Наталья Петрова

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