Президент России Владимир Путин на торжественном мероприятии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде в четверг, 2 февраля заявил, что России снова угрожают немецкими танками, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Путин сказал: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своем современном обличии, в современном проявлении вновь создает прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. У нас есть, чем ответить, тем, кто угрожает. Россия при ответе на угрозы одной бронетехникой не обойдется, все должны это понимать».

Говоря о победе советских войск в Сталинградской битве 80 лет назад, глава государства сказал, что Сталинград навечно стал символом несокрушимости нашего народа.

«Идти до конца ради правды и Отечества – в характере нашего многонационального народа – яростное, порой за пределами человеческих возможностей, сопротивление наших бойцов и командиров можно было понять и объяснить только их преданностью Родине. Твердой, абсолютной верой в то, что правда на нашей стороне», – подчеркнул Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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