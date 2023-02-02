Послы сразу девяти стран вызваны в МИД Турции

МИД Турции в четверг, 2 февраля вызвал послов девяти стран в связи с закрытием их генеральных консульств в Стамбуле по соображениям безопасности, – сообщает государственный телеканал TRT Haber.

Телеканал со ссылкой на источники в МИД сообщил: «Срочные новости: послы девяти стран, включая ранее закрывших свои консульства в Стамбуле, были вызваны в министерство иностранных дел Турции».

В турецком внешнеполитическом ведомстве подтвердили информацию и сообщили следующее: «В МИД вызваны послы девяти стран в связи с приостановкой работы их генконсульств».

Следует отметить, что ранее сегодня глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов «психологической войной» против Турции.

Отметим, что о прекращении приема посетителей из-за угрозы терактов в центре Стамбула объявили генеральные консульства Великобритании, ФРГ, Франции, Швеции, Нидерландов и Швейцарии.

В российском консульстве сообщили, что продолжают работать в штатном режиме.

Анкара, Иван Бабурин

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