Путин: Стойкость защитников Сталинграда – наш морально-нравственный ориентир

Президент России Владимир Путин в Волгоградской филармонии перед началом торжественного концерта, посвященного 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, в четверг, 2 февраля, заявил, что стойкость защитников Сталинграда для всех нас – важнейший морально-нравственный ориентир, – сообщается на сайте Кремля.

Глава государства, в частности, сказал: «Весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа. Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали её нам в наследство. Стойкость защитников Сталинграда для российского воинства, для всех нас – важнейший морально-нравственный ориентир. И наши солдаты и офицеры верны ему. Преемственность поколений, ценностей, традиций – все это то, что отличает Россию, делает нас сильными и уверенными в себе, в своей правоте и в нашей победе».

«Искренне поздравляю присутствующих в этом зале, всех сегодняшних защитников Родины, всех граждан России, наших соотечественников за рубежом с 80-летием победы в Сталинградской битве. С праздником вас! С праздником торжества жизни и справедливости!» – заявил Владимир Путин.

Сталинград, Иван Бабурин

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