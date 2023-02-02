Запрет на выезд чиновников за рубеж в администрации президента пока не обсуждался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 2 февраля, заявил, что никаких решений насчет запрета выезда российским чиновникам за границу во время СВО пока существует, – сообщает РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков сказал: «Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время. По крайней мере, в администрации президента не обсуждается».

Москва, Иван Бабурин

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