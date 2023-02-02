По требованию Анкары Норвегия отменила акцию с сожжением Корана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг, 2 февраля, заявил, что Норвегия отменила акцию, участники которой намеревались сжечь священную книгу Коран, – сообщает турецкое издание Milliyet

Газета пишет, что глава турецкой дипломатии сказал: «Мы вызвали посла Норвегии в Анкаре в наше министерство после того, как стало известно, что завтра в Норвегии будет проведена акция, связанная с нападением на нашу священную книгу Коран. Они отменили свое разрешение».

Издание также сообщает, что после того, как из дипломатических источников стало известно, что 3 февраля в Норвегии будет проведена акция, включающая сожжение Корана посол королевства Норвегии в Анкаре был вызван в Министерство иностранных дел.

«До сведения посла было доведено, что подход Норвегии к предотвращению указанного провокационного акта был самым решительным образом осужден и что такое отношение неприемлемо. Послу сообщили, что акция носит явно выраженный характер преступления на почве ненависти и что Турция ожидает, что акция будет норвежскими властями запрещена, – говорится в публикации.

Анкара, Иван Бабурин

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