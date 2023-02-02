Путин: Наша главная задача – сохранение России

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Сталинграде (Волгограде) в четверг, 2 февраля, заявил, что главное задачей является создание условий для сохранения России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с молодежью Путин сказал: «Наша главная задача – обеспечить сохранение России. Создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления. И эта задача, безусловно, будет решена. Но одна из составляющих работ для достижения этой общей цели – это, конечно, возрождение, сохранение исторической памяти»

«Народ без памяти не имеет будущего. Не зная прошлого, будущего никогда не будет. Мы будем все утрачивать. Все то, чем мы дорожим и на основе чего мы развиваемся и идем вперед. Ведь нельзя жить только прошлым, я уже много раз об этом говорил, – это ведет в никуда. Прошлым жить нельзя, нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого, без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны», – подчеркнул глава государства.

Президент России также отметил, что с Россией всю историю кто-то всегда боролся

«Есть такое понятие, как геополитика. Россия – самая большая страна в мире, и с ней всегда кто-то, не переставая, боролся. И некоторые даже говорили: «Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией». Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран. Так было всегда!», – подчеркнул Путин.

Сталинград, Иван Бабурин

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