Для обучения украинцев управлению британскими истребителями понадобится почти три года

Спикер действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в четверг, 2 февраля, заявил, что предоставление киевскому режиму британских истребителей является нецелесообразным, поскольку даже самая быстрая программа обучения пилотов может составить, как минимум, 35 месяцев, – передает Sky News.

Телекомпания со ссылкой на комментарий представителя британского правительства сообщает: «Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать то, что является правильным в долгосрочной перспективе. Но для понимания ситуации полезно знать, что самая быстрая программа подготовки нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая программа подготовки пилотов быстрых реактивных самолетов в Великобритании длится пять лет».

Лондон, Иван Бабурин

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