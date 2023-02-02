Шольц призвал не спекулировать на тему виновных в диверсии на «Северных потоках»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе общения с согражданами в городе Марбург федеральной земли Гессен, в четверг, 2 февраля, заявил, что Германия выскажет предположения по виновным в диверсии на «Северных потоках», когда будут доказательства, а пока на эту тему спекулировать не следует, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию встречи, которую вел портал правительства ФРГ.

В прямом эфире отвечая на вопрос, почему Германия не сообщает информации о виновных в диверсии, германский канцлер сказал: «Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать. Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. И пока это не тот случай, мы будем говорить на эту тему также сдержанно. На эту тему нельзя спекулировать».

Ранее сегодня британская газета The Times сообщила, что «немецкие следователи допускают, что подрывы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток -2» могли быть осуществлены одним из западных государств».

Берлин, Иван Бабурин

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