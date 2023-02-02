Блинкен собрался встретиться с Си Цзиньпином, а Маккарти посетить Тайвань

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует в ходе предстоящего визита в Пекин 5 февраля провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, – сообщает в четверг, 2 февраля, The Financial Times.

Газета со ссылкой на осведомленные источники пишет, что поездка Блинкена в Китай начнется в предстоящее воскресенье, 5 февраля, и продлится два дня. Таким образом, он станет первым за пять лет госсекретарем США, который проведет встречу с лидером КНДР.

Следует также отметить, что спикер палаты представителей США Кевин Маккарти также весной планирует поездку на Тайвань. Сообщается, что визит политика на остров станет частью республиканской стратегии по противодействию Китаю, как основному приоритету внешней политики США.

Американские СМИ пишут, что по итогам встречи в Белом доме с президентом США Джо Байденом на брифинге в четверг, 2 февраля преемник Нэнси Пелоси в довольно грубой форме заявил, что не намерен учитывать мнение властей Китая при планировании поездок на Тайвань.

Отвечая на вопрос, как он относится к предостережениям со стороны Пекина относительно предполагаемых поездок на Тайвань, Маккарти сказал: «Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ездить, когда и где».

Вашингтон, Иван Бабурин

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