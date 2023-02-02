Кадыров рассказал о репетиции по уничтожению «Леопардов» и «Абрамсов»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров вечером в четверг, 2 февраля, разместил видео поражения вражеской бронетехники и заявил, что в зоне проведения специальной военной операции идет «генеральная репетиция уничтожения хваленых «Леопардов» и «Абрамсов». ⠀

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Дорогой БРАТ, боевой генерал, помощник Главы ЧР, командир спецназа «АХМАТ», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов сообщил, что бойцы спецназа «АХМАТ» совместно с воинами 2-й бригады 2 -го армейского корпуса уничтожили в районе населённого пункта Весёлое ДНР МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный, – прим.ред.) иностранного производства».

«Натовская техника горит очень красиво. Репетиция прошла без заминок. Наши бесстрашные воины успешно набивают руку. Они в ожидании новых мишеней в виде выцыганенной Зеленским техники у своих закордонных хозяев. На каждый «Абрамс» и «Леопард» найдётся свой российский «Корнет». Выглядеть это будет точно так же, как и на этих кадрах, только дороже по финансам для Запада», – подчеркнул глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

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