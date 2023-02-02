Пекин поддерживает идею реформирования Совета Безопасности ООН

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в Пекине в четверг, 2 февраля, заявила, что Китай будет играть конструктивную роль в дискуссиях о реформе Совета Безопасности ООН, которая должна повысить его авторитет и эффективность, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление председателя Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши о необходимости проведения реформ в Совете Безопасности ООН, Мао Нин сказала: «Реформа Совета Безопасности должна повысить его авторитет и эффективность. Увеличение представительства и влияния развивающихся стран, и предоставление большему количеству малых и средних стран возможности участвовать в принятии решений организации, обеспечит лучшее функционирование Совета Безопасности, в соответствии с Уставом ООН. Китай будет и впредь играть конструктивную роль в дискуссиях, в рамках Генеральной Ассамблеи, по вопросу о реформе Совета Безопасности».

Пекин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»