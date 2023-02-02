Генерал ВВС Франции Бруно Клермон в четверг, 2 февраля, заявил, что поставки самолетов Киеву – это красная линия, потому что Запад не готов помогать Украине воевать на территории России, – сообщает CNews.

В эфире телеканала Клермон сказал: «Темпы поставок оружия задается Украиной. Зеленский выдвигает требования. Он уверен, что получит тяжелые танки до конца марта. Однако с боевыми самолетами не так все просто. Помимо обслуживания и обучения пилотов, есть страшный риск, поскольку самолет может быстро пересечь границу с Россией. Надо четко понимать, что мы готовы помогать Украине на ее территории, но мы абсолютно не готовы помогать Украине за пределами Украины, то есть воевать на территории России. Украина сильно рискует, говоря о желании атаковать территорию России с помощью западного вооружения».

«Поставки самолетов – это критическая красная линия для нас, мы и далее будем поставлять пушки, США – планирующие бомбы с дальностью 150 км. То есть, только то, что не затронет территорию России», – подчеркнул генерал авиации Французской республики.

Париж, Иван Бабурин

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