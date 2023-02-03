Президент Евросовета заявил, что не боится Кремля

Президент Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции Киеве с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам саммита ЕС – Украина в Киеве в пятницу, 3 февраля, заявил, что не напуган и не боится Кремля, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления перед представителями СМИ Мишель сказал: «Мы здесь с четким посланием о двух вещах. Первое – это месседж вам и народу Украины – ЕС будет поддерживать вас всем, чем можем так долго, сколько нужно. Мы не напуганы, мы не боимся Кремля, потому что Украина и ЕС – мы семья. Мой второй месседж – будущее Украины с Европейским союзом. ЕС принял четкое решение, что «будущее Украины с ЕС, в нашем общем Европейском союзе».

Киев, Иван Бабурин

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