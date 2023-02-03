Захарова: Киевский режим занимается иждивенчеством, за которое платить будут рядовые граждане ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 3 февраля, заявила, что Киевский режим занимается откровенным иждивенчеством, средства на оплату которого лягут тяжелым бременем на рядовых граждан Евросоюза – сообщается на сайте ведомства.

В комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Киевский режим неприкрыто эксплуатирует миф о «жертве агрессии», занимается откровенным иждивенчеством. Буквально требует западную помощь, в том числе военную, в качестве оплаты за свои агрессивные действия против России. При этом продолжает неонацистские выходки, грубо нарушающие конституцию Украины и ее международные обязательства в области основополагающих прав и свобод».

«Коррумпированным элитам в Киеве требуются постоянные вливания. По оценкам ЕС, Украине уже выделено 50 миллиардов евро и необходимо еще порядка 5 миллиардов евро ежемесячно. Эти средства лягут тяжелым бременем на рядовых граждан стран Евросоюза, которые переживают непростые времена в результате недальновидной макроэкономической политики ЕС. Украинизацией своей внешней и внутренней политики Евросоюз по сути подыгрывает США, которые таким образом устраняют в его лице экономического конкурента, оставляя ЕС один на один разбираться с украинской «черной дырой», – подчеркнула российский дипломат.

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