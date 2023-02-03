СМИ: Нетаньяху пообещал Макрону отправить на Украину «военные штучки»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Франции Эманюэлем Макроном в Париже сообщил о готовности отправить некие «военные штучки» на Украину, но аккуратно, чтобы не спровоцировать Россию, – сообщает в пятницу, 3 февраля, The Times of Israel.

Израильское издание со ссылкой на знакомого с ходом переговоров чиновника, в своей публикации пишет: «Нетаньяху на встрече с президентом Франции выразил готовность отправить «военные штучки» в Киев, При этом премьер подчеркнул, что не может зайти слишком далеко, не спровоцировав Россию. В канцелярии премьер-министра Израиля отказались комментировать разговор. На брифинге для журналистов Нетаньяху сказал только, что «объяснил нашу политику» президенту Макрону.

«Он хорошо знает проблему», – сказал Нетаньяху и добавил, что «объяснил Макрону о том, что еще слишком рано думать о посредничестве и объяснил ему, что не будет настаивать на своей роли посредника между Россией и Украиной, пока Россия, Украина и США не попросят его об этом», – пишет The Times of Israel со ссылкой на источник и отмечает, что «в канцелярии премьер-министра комментировать разговор Нетаньяху и Макрона отказались».

Париж, Иван Бабурин

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