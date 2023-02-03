Пентагон разрешил Киеву использовать включенные в новый пакет помощи дальнобойные снаряды для ударов по Крыму

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на пресс-конференции в пятницу, 3 февраля, заявил, что США передадут новый пакет военной помощи Украине на сумму около 2,2 миллиарда долларов, а включенные в новый пакет дальнобойные снаряды GLSDB Киев может использовать по своему усмотрению, в том числе, для ударов по Крыму, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции Райдер сказал: «Минобороны объявляет о новом значительном пакете оборонной помощи Украине. Она состоит из одобренной президентом оборонной помощи на сумму 425 миллионов долларов, а также 1,75 миллиарда через фонд поддержки обороны Украины. Помощь США Украине с 2014 года уже достигла суммы 32 миллиардов долларов и 29,3 миллиарда с начала конфликта».

Отвечая на соответствующий вопрос, пресс-секретарь Пентагона сказал: «В рамках нового пакета помощи Украине мы намерены отправить бомбы GLSDBО. Вашингтон оставляет на усмотрение Киева возможность применения этих дальнобойных снарядов по Крыму. Эти поставки дадут им вооружения более дальнего действия, которые позволят проводить операции по защите своей страны и возвращать свои суверенные территории. Что касается планов Украины касательно проведения данных операций, то эти решения остаются за ними».

Патрик Райдер также огласил список вооружений, вошедших в новый пакет военной помощи киевскому режиму. Так, в очередные поставки вошли: системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, обычные ракеты и ракеты большей дальности для реактивных систем залпового огня HIMARS, запускаемые с земли бомбы малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км.»

Вашингтон, Иван Бабурин

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