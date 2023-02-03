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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 3 февраля 2023, 22:33 мск

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Франция и Италия согласовали поставки на Украину систем ПВО

Министерство обороны Франции в пятницу, 3 февраля, заявило, что главы оборонных ведомств Франции и Италии договорились о поставках киевскому режиму весной теущего года наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T Mamba, – сообщают СМИ.

В коммюнике французского минобороны, в частности, говорится: «Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ходе телефонных переговоров в пятницу завершили технические обсуждения, которые ведут Франция и Италия, по поставке системы противовоздушной обороны Mamba Украине весной 2023 года. Она позволит Украине, покрывая значительную часть территории, защищаться от атак российских самолетов, беспилотников и ракет».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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