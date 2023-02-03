СМИ: Берлин и Стокгольм ведут переговоры о поставках Киеву систем ПВО

Германия и Швеция обсуждают возможность поставок Стокгольмом киевскому режиму немецких пусковых установок систем противовоздушной обороны IRIS-T и ракет к ним, – сообщает агентство Bloomberg.

Со ссылкой на источники агентство пишет, что передать Киеву ракеты и пусковые установки попросила Германия. Вооруженные силы Королевства используют ракеты для IRIS-T в своей системе Robotsystem 98, запускаемой с бронированных гусеничных машин шведского производства. В ноябре прошлого года правительство Швеции заявляло о намерении поставить на Украину систему ПВО, но не уточнило, какую именно.



«Берлин придерживается плана по отправке на Украину в 2023 году еще трех установок IRIS-T. Всего ФРГ обещала передать Киеву четыре таких систем ПВО стоимостью €140 млн каждая», – сообщил собеседник Bloomberg.

Следует отметить, что первая IRIS-T SLM была отправлена на Украину в октябре 2022 года.

Стокгольм, Иван Бабурин

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