Канада ввела санкции против российских музыкантов, артистов и журналистов

МИД Канады в пятницу, 3 февраля сообщил, что Оттава ввела санкции против нескольких десятков российских артистов, журналистов и СМИ.

Согласно сообщению канадского внешнеполитического ведомства, санкции из-за конфликта на Украине были введены против 38 физических и 16 юридических лиц, которых Оттава обвинила в «распространении дезинформации и пропаганды».

Посол России в Канаде Олег Степанов, комментируя введенные Оттавой новые ограничения в отношении российских граждан, заявил, что «любые не одобренные СБ ООН рестрикции незаконны в принципе, но на Западе забыли о международном праве. Россия ответит на новые канадские санкции».

Среди артистов и музыкантов под канадские рестрикции попали: Игорь Бутман, Лариса Долина, Николай Басков, Дима Билан, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина, Александр Буйнов, Михаил Боярский, Ирина Аллегрова, Виктория Дайнеко, Марат Башаров, Дана Борисова, Максим Аверин, Дмитрий Дюжев и Михаил Галустян.

В санкционный список Канады за «распространении дезинформации и пропаганды» также попали: ведущий ВГТРК Сергей Брилев, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, главный редактор службы информации НТВ Татьяна Миткова, заместитель генерального директора ОАО «Коммерсантъ» Андрей Колесников, журналист Андрей Норкин, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий, журналистки Валерия Калабаева и Алена Чугулева. Также под канадские ограничения попал глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александр Хинштейн.



Что касается юридических лиц, под санкции Канады попала «принадлежащая государству медиагруппа МИА «Россия сегодня», которая объединяет русскоязычные информационные ресурсы РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, TOK, KOT, Baltnews, Ukraina.ru, Social Navigator and Arctic.ru.

Канадским ограничениям также подверглись: «Царьград медиа», информационное агентство «Инфорос», информационное агентство «Южный фронт», электронное издание «Фонд стратегической культуры», ресурсы «Новое восточное обозрение», «Геополитика», «Камертон», аналитический портал «Катехон», организация «Агентство интернет-исследований», фонд «Русский мир», Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, организация Oriental Review, а также ресурс United World International и организация «Фонд борьбы с репрессиями».

Оттава, Иван Бабурин

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