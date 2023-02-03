Блинкен обвинил Китай в «безответственном поступке» и отменил свой визит в Пекин

Госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Республики Корея Пак Чином в Госдепартаменте в пятницу, 3 февраля, заявил, что откладывает свой визит в Пекин из-за «безответственного поступка КНР», – сообщают СМИ.

Выступая перед журналистами, Блинкен сказал: «Сегодня утром я разговаривал с (главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро, – прим.ред.) Ван И с целью сообщить ему, что в свете неприемлемых действий Китая я откладываю свой визит в Китай в эти выходные. В ходе разговора с Ван И я ясно дал понять, что присутствие этого разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права».

«Это безответственный поступок, и то, что КНР решила предпринять это действие накануне моего запланированного визита, наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести. Я сказал Ван И о том, что Соединенные Штаты остаются привержены дипломатическому взаимодействию с Китаем, а также о том, что я планирую посетить Пекин, когда позволят обстоятельства», – заявил глава американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

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