США впервые в истории передали «конфискованные российские активы» Украине

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во время выступления с генеральным прокурором Украины Андреем Костиным в пятницу, 3 марта, заявил о первой в истории США передаче конфискованных активов на помощь Украине, – сообщает CNN.

Как передает телеканал, американский генпрокурор заявил следующее: «Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для их использования Украиной… Эти конфискованные активы последовали за объявлением, которое я сделал в апреле прошлого года, о предъявлении обвинения российскому олигарху Константину Малофееву в уклонении от санкций. Конфискованные средства далее будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины».

«Как сообщало министерство финансов США, в апреле прошлого года в отношении русского олигарха Малофеева были объявлены санкции, а в июне с его банковского счета в Соединенных Штатах были изъяты миллионы долларов за то, что он действовал или имел намерение действовать, прямо или косвенно, от имени правительства России», – говорится в материале CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»