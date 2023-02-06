Лукашенко разрешил вернуться на Родину белорусам, уехавшим на фоне протестов в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с генпрокурором республики Андреем Шведом в понедельник, 6 февраля, заявил, что уехавшие на фоне протестов соотечественники, могут вернуться на Родину, – передает Пул первого со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Во время беседы с генпрокурором Лукашенко сказал: «Они должны понимать, что подписанный указ – это добрая воля государства, а принимать решение, что делать дальше, должны сами».

Сообщается, что Указом президента Белоруссии создана комиссия, в которую покинувшие страну могут обратиться с письменным заявлением о намерении вернуться.

«В состав комиссии войдут 30 известных общественных деятелей. На рассмотрение ходатайств отведено 2 месяца, в исключительных случаях – 3. Вернуться могут и нарушившие белорусские законы в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года. Если у правоохранительного блока будут вопросы к человеку, которому комиссия дала добро, окончательное слово будет за генпрокурором», – сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

Минск, Иван Бабурин

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