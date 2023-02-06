Путин подтвердил Эрдогану готовность оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом в понедельник, 6 января, подтвердил готовность России оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясений, – сообщили в Кремле.

В сообщении пресс-службы Кремля, в частности, говорится: «Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия… Конкретные предложения России по оказанию помощи уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам».

Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил Путина за столь оперативную и искреннюю реакцию и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны «принять помощь российских спасателей».

Напомним, ранее сегодня на юго-востоке Турции в провинции Кахраманмараш произошло мощное землетрясение. Согласно последним данными, озвученным турецкими властями число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 1498.

Москва, Иван Бабурин

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