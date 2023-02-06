Кадыров: Польша, проси у своих хозяев

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в понедельник, 6 февраля, отреагировал на обращение главы Бюро международной политики в канцелярии польского президента Марчина Пшидача к США с просьбой предоставить вооружения Варшаве словами: «Проси, Польша, проси у своих хозяев».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Теперь и Польша будет клянчить вооружение у Штатов. О таком решении сообщил Марчин Пшидач, глава Бюро международной политики в канцелярии польского президента. В рамках поддержки Украины Варшава умудрилась истощить собственные военные ресурсы, и теперь она в замешательстве: а что, если после успешного окончания СВО Россия начнёт денацифицировать и демилитаризировать следующую страну? Ведь после Украины на карте Польша! Не скрою, такое намерение лично у меня есть, и я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом должна продолжаться по всей Европе и в первую очередь на территории Польши. Так что поляки вовремя спохватились».

«Политическая обстановка у них сейчас сложная В июле пройдет ежегодный Марш автономии Силезии, который каждый раз привлекает все больше и больше участников. По мне, так этот регион Польши заслужил особый независимый статус, и там крайне необходим референдум, во время проведения которого Россия может оказать организационную помощь. Проси, Польша, проси у своих хозяев», – подытожил глава Чечни.

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»