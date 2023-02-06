Родня украинских военнопленных просит оставлять их в России

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в понедельник, 6 февраля, заявил, что родственники украинских пленных зачастую просят Россию не возвращать их на Украину, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Полянский сказал: «От самих попавших в плен украинских военнослужащих, а также от их родственников мы зачастую получаем страшные откровения об условиях службы и отношении к ним со стороны командования ВСУ. Людей используют как пушечное мясо в битве до последнего украинца. Доходит до того, что матери и жены украинских солдат в своих обращениях уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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