Моравецкий заявил, что Польша готова сформировать новый мировой порядок

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на конференции в Варшаве в понедельник, 6 февраля, заявил, что Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка, – сообщает Польское агентство печати.

Во время своего выступления польский премьер сказал: «Мы часто говорим о зависимости Европы от российского сырья, а на самом деле Путин действует как наркоторговец, и торговец дает первую дозу бесплатно или очень дешево, чтобы наркоман пришел за добавкой и согласился на любые цены. То, что Европа так легко соблазняется Россией, связано не только с демоническими способностями Путина и России, но прежде всего со слабостью самой Европы».

«Мы стоим перед четким выбором – это либо победа России и поражение Запада, либо ренессанс западной цивилизации. Настоящее время можно назвать временем борьбы за новый мировой порядок. Польша готова взять на себя совместную ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы», – подчеркнул Моравецкий.

Варшава, Иван Бабурин

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