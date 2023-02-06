Зеленский собрался в Брюссель

Президент Украины Владимир Зеленский собирается 9 февраля посетить Брюссель в рамках саммита лидеров стран Евросоюза, – передает в понедельник, 6 февраля, издание The Brussels Times.

Со своей стороны, бельгийское информационное агентство Belga пишет, что «по соображениям безопасности конкретная программа визита держится в тайне».

В свою очередь, The Financial Times сообщает, что не исключено, что внеочередное пленарное заседание Европарламента начнется с выступления Зеленского, после чего он присоединится к лидерам стран ЕС.

«Неназванный высокопоставленный чиновник Евросоюза подтвердил информацию о визите Зеленского в Брюссель», – сообщает телеканал Euronews.

Агентство Associated Press со ссылкой на источники пишет, что Европарламент уже начал приготовления на случай визита президента Украины. «Если условия безопасности позволят Зеленскому присутствовать на встрече, необходимо подготовить законодательный орган к приему», – сообщил источник AP.

Брюссель, Иван Бабурин

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