Молдавии пообещали помощь в вопросах «евроинтеграции»

Председатель Европарламента Роберта Метсола по итогам переговоров с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей на брифинге в Брюсселе в понедельник, 6 февраля, заявила, что Кишинев может надеяться на помощь ЕС в «евроинтеграции», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Метсола сказала: «Процесс евроинтеграции включает в себя множество этапов, однако Молдавия может рассчитывать на помощь европейских властей на каждом из них».

Со своей стороны премьер Молдавии сообщила, что молдавская сторона надеется, что начало процесса переговоров о вступлении республики в ЕС стартует «до конца года».

Брюссель, Иван Бабурин

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