Байден ждет похвалы о конгрессменов, а следовало бы устыдиться

Консервативный политический публицист и инвестор Чарльз Ортел в понедельник, 6 февраля, заявил, что президент Джо Байден в преддверии послания к Конгрессу ожидает высокой оценки своей работы, тогда как ему и его администрации следовало бы устыдиться за ущерб, причиненный США в результате их внутренней и внешней политики, – сообщает РИА Новости.

Комментируя запланированное на вторник, 7 февраля, послание президента США Джо Байдена к конгрессу, Чарльз Ортел сказал: «Байден считает, что администрацию Байдена-Харрис следует хвалить за успехи. Вместо этого, он, вице-президент и его кабинет уже стали посмешищами, которым следует спрятать головы от коллективного стыда за ущерб, нанесенный внутри и за пределами Америки в течение двух долгих лет».

«Высокая оценка администрации собственных достижений никак не соотносится с многочисленными проблемами, с которыми сегодня сталкивается страна. В их числе: бедственное положение на границе с Мексикой, высокий уровень преступности в городах, где преобладает влияние демократов, а также ухудшение ситуации на рынке труда», – отметил публицист.

Вашингтон, Иван Бабурин

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