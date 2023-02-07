Французские сенаторы проголосовали за увеличение поставок вооружений киевскому режиму

Сенат Франции поддержал инициативу главы «Группы независимых» Клода Малюре и во вторник, 7 февраля, проголосовал за резолюцию с призывом к руководству страны увеличить поставки вооружений Киеву, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления перед голосованием Клод Малюре заявил: «Если Европа хочет прочного мира на континенте, она должна выучить язык силы. Пришло время перевооружить наши демократии перед лицом тирании 21 века. На этот путь нам указывает героический народ Украины».

Позже в Twitter Сената Франции появилось сообщение: «Результат голосования: 324 голосов «за», «против» – 16».

Париж, Иван Бабурин

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