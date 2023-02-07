Правительство ФРГ решило отправить на Украину 178 списанных танков Leopard «первого поколения»

Министерство обороны Германии во вторник, 7 февраля, выступило с официальным заявлением о том, что поставка на Украину 178 танков Leopard первого поколения прошло последний этап согласования и было одобрено правительством страны, – сообщают СМИ.

В официальном заявлении на сайте минобороны ФРГ говорится: «Федеральное правительство через поставку танков Leopard 1 A5 поддерживает Украину в европейском единстве и в тесном сотрудничестве с международными партнерами. … Решение было принято на политическом уровне на прошлой неделе, а далее после этапа согласования внесено в министерство экономики и защиты климата, выдавшее немецким военным концернам лицензии на экспорт до 178 танков упомянутой модели. Сколько боевых танков Leopard 1 A5 реально будет поставлено на Украину, зависит от проведения необходимых ремонтных работ».

В свою очередь, датское издание DR.DK сообщает, что Дания передаст Украине танки Leopard 1A5, которые больше не используется Вооруженными силами страны.

«Перед отправкой в Украину списанные датские танки Leopard 1A5 должны быть очищены от пыли и приведены в готовность. Танки Leopard старого производства больше не входят в состав Вооруженных сил Дании, они в 2010 году были проданы немецкой компании FFG, однако они до сих пор находятся в Дании. Ожидается, что благодаря сотрудничеству можно будет доставить на Украину для боевых действий трехзначное количество старых немецких танков», – говорится в сообщении датского СМИ.

Берлин, Иван Бабурин

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