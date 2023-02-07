Британский Парламент рассмотрит закон о передаче российских активов Киеву

Депутат от Лейбористской партии Крис Брайант во вторник, 7 февраля, в ходе слушаний в Парламенте Великобритании представил законопроект о конфискации замороженных российских активов с дальнейшей их передачей Киеву в качестве финансовой помощи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления в Парламенте Брайант заявил: «Фундаментальное право собственности, на самом деле, не является абсолютным, и что это право можно отменить при определенных обстоятельствах и передать имущество одной из сторон другой в принудительной порядке».

«Страны Запада заморозили своими санкциями активы Центробанка России на сумму около 350 млрд долларов, в том числе в Великобритании – 26 млрд фунтов стерлингов. Решение о конфискации российских активов не должно повлиять на инвестиции других стран в Великобританию, потому что Лондон будет конфисковывать лишь активы тех государств, которые будут вести агрессивные войны», – заявил британский законотворец.

Как отмечают британские СМИ, предложенный на рассмотрение законопроект требует от правительства Великобритании представить план по конфискации замороженных в Соединенном королевстве российских активов для последующей их передачи Украине.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»