В Нагорном Карабахе зафиксировано нарушение режима прекращения огня

Министерство обороны РФ во вторник, 7 февраля, сообщило, что российские миротворцы зафиксировали в зоне нагорнокарабахского конфликта нарушение режима прекращения огня.

В распространенном бюллетене о деятельности миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта говорится: «Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет».

«Командование российского миротворческого контингента совместно с обеими сторонами конфликта начало разбирательство по факту нарушения режима прекращения огня. Российскими миротворцами продолжается переговорный процесс по возобновлению беспрепятственного движения автомобильного транспорта по дороге Степанакерт – Горис», – сообщили в российском оборонном ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

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