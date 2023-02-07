российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 февраля 2023, 22:57 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Украинские неонацисты уехали в Германию учиться воевать на танках Leopard

Фото: Територіальна оборона ЗС України

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус на пресс-конференции в Military Media Center в Киеве во вторник, 7 февраля, заявил, что группа украинских военных во вторник направилась в Германию для обучения управлению танками Leopard 2, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления пред СМИ Писториус сказал: «Сегодня имел честь провожать ваших военных для проведения подготовки на Leopard 2. Я восхищаюсь быстротой подготовки украинцев, которые получают знания. Системы вооружения, такие как Marder, NASAMS, Patriot эффективно работают на Украине, что показывает, как хорошо работают украинские солдаты».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика,