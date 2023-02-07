СМИ: США заменяют Украину на поле боя

Обозреватель Кристофер Колдуэлл в колонке для The New York Times во вторник, 7 февраля, заявил, что США заменяют Украину в качестве главного противника России на поле боя, несмотря на то, что и у Киева и у Москвы есть стимул сесть за стол переговоров.

Колдуэлл в своем материале, в частности, пишет: «США, поставляя оружие Украине, обостряют ситуацию, вовлекая Вашингтон в конфликт, а также препятствуют переговорам между Москвой и Киевом, который этот конфликт проигрывает. У обеих сторон есть стимул сесть за стол переговоров, но у администрации Байдена другие планы. Там делают ставку на то, что предоставление танков может повысить шансы Украины на победу. ... После определенного момента Соединенные Штаты больше не «помогают», не «советуют» и не «снабжают» украинцев, как это делали, скажем, для афганских моджахедов во время холодной войны. Они заменяют Украину в качестве главного противника России на поле боя».

«Мы не должны забывать, что, какие бы ценности ни привносила каждая из сторон, эта война по своей сути не является столкновением ценностей. Это классическая межгосударственная война за территорию и власть, происходящая на границе между империями», – отмечает Колдуэлл в своей колонке для The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»