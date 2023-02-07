Небензя: Мир наступит, когда Запад прекратит прокси-войну против России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на совместной пресс-конференции с сирийским коллегой Бассамом Саббагом во вторник, 7 февраля, заявил, что конфликт на Украине завершится, когда Запад прекратит прокси-войну против России, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с представителями СМИ Небензя сказал: «Мы все надеемся на мир. Когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против нас при помощи бедных украинцев, которые умирают за них, когда они займут реалистичную позицию относительно наших озабоченностей, которые мы четко обозначили с первого дня, тогда, я думаю, перспектива мира приблизится. Сейчас готовности другой стороны к значимому взаимодействию не наблюдается».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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