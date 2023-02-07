В посольстве ФРГ на Украине заявили, что современные танки Leopard 2 A6 будут переданы Киеву в конце марта

Посольство Германии в Киеве во вторник, 7 февраля, заявило, что немецкие танки Leopard 2 A6 прибудут в Украину в конце марта, – сообщают украинские СМИ.

В микроблоге немецкого посольства В Twitter говорится: «Следующие конкретные шаги в нашей поддержке Украины: министр обороны Писториус пообщался сегодня в Украине, в частности, с президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Алексеем Резниковым. Боевые танки Leopard 2 A6 из Германии будут в конце марта».

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил решение федерального правительства передать из запасов Бундесвера Украине 14 боевых танков Leopard-2 А6.

Киев, Иван Бабурин

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