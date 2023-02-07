США продадут Польше 18 установок HIMARS за 10 миллиардов долларов

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности министерства обороны США во вторник, 7 февраля, заявило, что государственный департамент утвердил возможную военную продажу Польше пусковых установок HIMARS и сопутствующего оборудования, – сообщают СМИ.

В заявлении Агентства, частности, говорится: «Польша запросила закупку 18 пусковых установок HIMARS, 45 ракет армейской тактической ракетной системы (ATACMS) и ракеты системы управляемого залпового огня (GMLRS). Общая предполагаемая стоимость составляет 10 миллиардов долларов. Польша намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения своих возможностей для укрепления обороны своей страны и сдерживания региональных угроз. Польше не составит труда внедрить эту технику в свои вооруженные силы».

«Сделка поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности союзника по НАТО», – подчеркнули в Агентстве по сотрудничеству в сфере безопасности американского минобороны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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