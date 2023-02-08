Голландская прокуратура признала невозможность привлечения к ответственности Путина

Представитель прокуратуры Нидерландов в Совместной следственной группе Дигна ван Бутцелар на пресс-конференции в среду, 8 февраля, заявила, что президент России Владимир Путин к ответственности по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года привлечен быть не может, – сообщает ТАСС.

Во время выступления перед представителями СМИ ван Бутцелар сказала: «Существуют убедительные указания на то, что решение о поставках в ДНР ЗРК «Бук» или систем противовоздушной обороны принималось на президентском уровне, президентом России Владимиром Путиным. Однако президент России обладает иммунитетом по международному праву в качестве главы государства. В соответствии с голландским законодательством глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности в каких бы то ни было обстоятельствах».

Гаага, Иван Бабурин

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