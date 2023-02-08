СМИ: Зеленский сегодня вечером встретится с Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон вечером в среду, 8 февраля, планирует в Париже встретиться с президентом Франции Эманюэлем Макроном, – передает французский телеканал BFMTV.

Со ссылкой на собственные источники телеканал сообщает: «Президент Украины Владимир Зеленский после приезда в Лондон ожидается в Париже в эту среду вечером. По имеющейся информации, Зеленский в Париже встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном».

«Украинского президента ожидают в четверг в Брюсселе на саммите Европейского Союза, даже если этот визит не будет подтвержден. Могло бы быть и в этот четверг, ничего не закрыто», – говорится в сообщении BFMTV.

Отметим, что ранее сегодня во время встречи в Лондоне с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Зеленский призвал западные страны предоставить ему необходимое оружие, после чего во время выступления перед британскими парламентариями в Вестминстер-холле он призвал в поддержку Украины создать «авиационную коалицию», а также «коалицию ракет большой дальности».

Париж, Иван Бабурин

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